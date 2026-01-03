ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಸಿರುಗುಪ್ಪ: ಬೇಸಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ನೀರಿನ ಅಭಾವ

ಭೈರಗಾಮದಿನ್ನೆ: ನೀರಿಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 5:29 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 5:29 IST
Comments
ಕೆರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು
–ಪವನಕುಮಾರ್‌, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇ.ಒ. ಸಿರುಗುಪ್ಪ
BellaryBellari

