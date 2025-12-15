ಆನೇಕಲ್ | 14 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 200 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಫಸಲು

<p><strong>ಆನೇಕಲ್ : </strong>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಕುಟುಂಬವೊಂದು 14 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ರಾಗಿ ಫಸಲು ತಗೆದಿದೆ. </p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರಾದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಬೈರೇಗೌಡ ಶನಿವಾರ ರಾಗಿ ರಾಶಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ. </p>.<p>ರಾಗಿ ಕಣಜ ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 60ರಷ್ಟು ರೈತರು ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಂಆರ್1 ತಳಿಯ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಇತರ ತಳಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಸಲು ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಬೈರೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>