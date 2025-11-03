ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲಿ ‘ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಹಬ್ಬ’: ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಆಗ್ರಹ

ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ । ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ। ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಬೆಳೆಯತ್ತಿದೆ ಕಸದ ರಾಶಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:00 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗೋಕರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ
ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಗೋಕರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ
Devanahalli

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT