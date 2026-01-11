ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ವಂಚನೆ ‍ತಪ್ಪಿಸಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್‌: ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್‌.ಅನುಪಮ

<p><strong>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ</strong>: ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳಿಂದ, ಭೂ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೂ ವಂಚನೆಯಾಗಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅನುಪಮ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಪತ್ರಬರಹಗಾರರು, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ನಡೆದ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ಅನುಕೂಲತೆ, ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಪ್ಪಾದ ಶುಲ್ಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ, ಭೌತಿಕ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಲಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿಗೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ವಾಂಪ್ ಶುಲ್ಕವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಿದೆ. ಈ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಿಜಿಟಲ್ ಪತ್ರವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪತ್ರವು ಆಧಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಇ-ಸೈನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿಯ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇ-ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಉಪನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ ಘನಿಉಲ್ಲಾಖಾನ್, ಪತ್ರಬರಹಗಾರರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಬಿ.ಹನುಮಂತಯ್ಯ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಯಣ್ಣ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್.ತಿರುಮಲೇಶ್, ಸಲಹೆಗಾರ ಕೆ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಖಜಾಂಚಿ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>