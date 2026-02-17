ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರ ಸೆಳೆಯಬೇಡಿ: ಧೀರಜ್‌ ಮುನಿರಾಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:51 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:51 IST
ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್‌ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ
ಹರೀಶ್ ಗೌಡ ಮುಖಂಡ
BJPJDSDoddaballapur

