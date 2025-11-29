ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ| ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ: ದುರ್ನಾತ, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ

<p><strong>ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ</strong>: ನಗರಸಭೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನೂರು ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿನ ಮಾರುತಿನಗರದ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ವಾರಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದುರ್ನಾತ ಮತ್ತು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಾಟ ವಿಪರೀತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸುತ್ತಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಸ್ತೆಯ ಅಡ್ಡಲಾಗಿಯೇ ಒಳ ಚರಂಡಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ನಾಗರೀಕರು ಓಡಾಡಲು ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಮನೆಗಳ ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿಗಳ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರಾಜುಸಣ್ಣಕ್ಕಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾರುತಿನಗರದ ಮೂಲಕ ಡಿ.ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಹಳೆಯ ಚರಂಡಿಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾತ್ರ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜಿನ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ ಆರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಗರಸಭೆಯವರು ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>