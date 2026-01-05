ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ಸೂಲಿಬೆಲೆ: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ವಾಮಾಚಾರ; ನಿಧಿಗಾಗಿ ಹಸುಳೆ ಬಲಿ ಕೊಡಲು ಯತ್ನ!

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ವಾಮಾಚಾರ । ,ಹಸುಳೆಗೆ ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 23:44 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 23:44 IST
ವಾಮಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ತೋಡಿರುವ ಗುಂಡಿ 
ವಾಮಾಚಾರದಿಂದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ದತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು 
HOSOKOTE

