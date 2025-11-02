ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಪಾರಿವಾಳ ಗುಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮ: ಮುನಿಯಪ್ಪ 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:46 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:46 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ 
ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ 
ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಭರತನಾಟ್ಯ
ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ಭರತನಾಟ್ಯ
Bengaluru Rural
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT