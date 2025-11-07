ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಯಲುಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೇಸರಿ

ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಐ.ಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪವನ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ
ನಟರಾಜ ನಾಗಸಂದ್ರ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
ಕೇಸರಿ ಹೂವು 
ಟ್ರೇಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಕೇಸರಿ ಹೂವು
ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ನನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ. ಕೆಸರಿ ಅದೇ ರುಚಿ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಳಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಯ್ಯಲಾಗುವುದು.
– ಪವನ್‌, ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ
ರ‍್ಯಾಕ್‌ ಟ್ರೇಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಂದ ಹೂವು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪವನ್‌
Kesari

