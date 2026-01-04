ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ದೇವನಹಳ್ಳಿ | ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ ಮೂಟೆ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ದರ: ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಬಂಪರ್

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಎನ್.ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 6:04 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 6:04 IST
ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಬೇಡಿಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಗೋಪಾಲ್ ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರ
ಮೂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಖರೀದಿ
ಸದ್ಯ ಹಿಪ್ಪುನೇರಳೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ದರ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸೊಪ್ಪು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ಸೊಪ್ಪು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರು ಸೊಪ್ಪು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಮೂಟೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳ ಸಾಕಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಳುಗಳಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಖರ್ಚು ಈ ಹಿಂದೆ 1 ಮತ್ತು 2 ಜ್ವರದ ಹುಳ ಚಾಕಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3 ಜ್ವರದ ಹುಳಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನೂರು ಮೊಟ್ಟೆ 3 ಜ್ವರದ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳಕ್ಕೆ ₹10 ರಿಂದ ₹12 ಸಾವಿರ ದುಬಾರಿ ಖರ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ತಗಲುತ್ತಿದೆ.
