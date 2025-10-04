ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbangaluru rural
ADVERTISEMENT

ಹಾವು, ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಆಶ್ರಯತಾಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ

ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಭವನ । ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡದ ಕಿಟಕಿ, ಬೀಗ, ಬಾಗಿಲು, ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ । ಕಳ್ಳ, ಕುಡುಕರ ತಾಣ
ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಎನ್ ವೆಂಕಟೇನಹಳ್ಳಿ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:45 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಒಡೆದಿರುವುದು
ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನದ ಕಿಟಕಿಯ ಗಾಜು ಒಡೆದಿರುವುದು
ಭವನದೊಳಗೆ ಹಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಹಿಕ್ಕೆ
ಭವನದೊಳಗೆ ಹಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಹೆಗ್ಗಣಗಳ ಹಿಕ್ಕೆ
ಭವನದ ಸುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು
ಭವನದ ಸುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು
Valmiki Bhavan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT