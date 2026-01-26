ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಜಿಗಣಿ: ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘದಿಂದ ವೇಮನ ಜಯಂತಿ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 2:55 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 2:55 IST
ಆನೇಕಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜಿಗಣಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಮಹಾಯೋಗಿ ವೇಮನ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಬಮೂಲ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್‌.ಕೆ.ರಮೇಶ್‌ ಮತ್ತು ಟಿಎಪಿಸಿಎಂಎಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು
