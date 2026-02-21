ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಯುವ ನಾಯಕ ಅಮಿತ ಕೋರೆ ಕೈಗೆ ಕೆಎಲ್‌ಇ ಸಂಸ್ಥೆ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ನೇಮಕ, ಅನುಭವ– ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಧಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:45 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:45 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Belagavi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT