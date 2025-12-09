ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬಸವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಟೀಕೆ ಸಲ್ಲ: ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:00 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:00 IST
ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಠದ ‘ಯುವವಿಜ್ಞಾನಿ ಕೇಂದ್ರ (STEAM-H)ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ರೋಬಾಟ್‌ ಅನ್ನು ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಕೌತುಕದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
BelagaviLakshmi Hebbalkar

