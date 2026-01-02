ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟೀಮನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ: ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 18:07 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 18:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಫೌಝಿಯಾ ಸಲೀಮ್
ಫೌಝಿಯಾ ಸಲೀಮ್
ಕಾವ್ಯಾ ಕಡಮೆ
ಕಾವ್ಯಾ ಕಡಮೆ
ಜಯರಾಮಚಾರಿ
ಜಯರಾಮಚಾರಿ
ಅರುಣಕುಮಾರ ಹಬ್ಬು
ಅರುಣಕುಮಾರ ಹಬ್ಬು
BelagaviAward

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT