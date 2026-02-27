ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi

ಬೆಳಗಾವಿ: ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 51,938 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:41 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 15:41 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 35,818 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 35,818 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 35,818 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೋಂದಣಿ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ: ಮಾ.1ರಂದು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ: ಮಾ.1ರಂದು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ: ಮಾ.1ರಂದು ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಈ ಸಲ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಈ ಸಲ?
ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ: ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 16ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಈ ಸಲ?
BelagaviPU Exam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT