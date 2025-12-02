ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ತರಾಟೆ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ:</strong> ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನೂ ಅವರು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಎಂದು ಶಾಸಕ ಆಸಿಫ್ ಸೇಠ್, ಇಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p><p>ಮೇಯರ್ ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು.</p>.ಬೆಳಗಾವಿ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಬಂಧನ.<p>‘ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಸ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವರಿಗೆ, ಅವರಲ್ಲೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಶಕ್ತರಾದವರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಡೆಯದಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸೇಠ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p>‘ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಯಮವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಆಗದು. ಆದರೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮರೆತು ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಗುಂಪಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೂ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p><p>‘ಹಲವು ಕಷ್ಟಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕೆಲವು ಅಂಗವಿಕಲರು ದುಡಿಯುತ್ತ, ನಿತ್ಯ ₹100ರಿಂದ ₹200 ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೇ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಬಾಡಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯೇ? ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕೋಪಗೊಂಡರು. </p>.ಬೆಳಗಾವಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಾದರಿ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ.<p>ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲು ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲಿಕೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಸೇಠ್, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸಾಬಣ್ಣ ತಳವಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.</p><p>ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಸೇಠ್, ‘ಅಂಗವಿಕಲ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ಭೂಬಾಡಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕೋರಿದರು.</p><p>‘ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭೂಬಾಡಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರ ಜತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.ಬೆಳಗಾವಿ | ಬಳಕೆಯಾಗದ ನಿಧಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿ.<p>‘ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಶಕ್ತರಾಗಿರುವ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಭೂಬಾಡಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಮಾರಾಟ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಉಪ ಆಯುಕ್ತೆ(ಕಂದಾಯ) ರೇಷ್ಮಾ ತಾಳಿಕೋಟಿ ವಿವರಿಸಿದರು.</p><p>ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ., ‘ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದರು. </p><p>ಉಪಮೇಯರ್ ವಾಣಿ ಜೋಶಿ ಇತರರಿದ್ದರು.</p>.ಬೆಳಗಾವಿ| ಆಂತರಿಕ ಜಗಳದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ತಬ್ಧ: ಸಂಸದ ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್.<h2>‘ನಿರ್ಣಯಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’</h2><p>‘ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಜೀಮ್ ಪಟವೇಗಾರ, ಶಾಹೀದ್ಖಾನ್ ಪಠಾಣ ದೂರಿದರು.</p><p>‘ನಾವು ಕೇಳಿದ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ನೆಪಗಳನ್ನೊಡ್ಡಿ ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದರು.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿದರೂ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು</p>.ಬೆಳಗಾವಿ | ಬಳಕೆಯಾಗದ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿ: ಆಕ್ರೋಶ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>