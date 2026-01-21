ಬುಧವಾರ, 21 ಜನವರಿ 2026
ನಿರ್ಮಾಣವಾಗದ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ: ಬೆಳಗಾವಿಯ 17 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳೇ ಆಸರೆ

ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 21 ಜನವರಿ 2026, 6:51 IST
Last Updated : 21 ಜನವರಿ 2026, 6:51 IST
ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ತಂದಿದ್ದೇವೆ
ಲೀಲಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ ಡಿಡಿಪಿಐ ಬೆಳಗಾವಿ
ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗೇನೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಸೀತಾರಾಮು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಡಿಡಿಪಿಐ
SchoolBelagavi

