ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬೆಳಗಾವಿ | ಕಲಾ ಮಂದಿರ: ದೂಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡ; ಬಳಕೆ ಯಾವಾಗ?

ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಸಕಂಟಿ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡೀತಿವೆ ಪರಿಕರ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 1:48 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 1:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಆಸನಗಳು
ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವ ಆಸನಗಳು
ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಒಳಾಂಗಣ ದೂಳುಮಯವಾಗಿದೆ
ಕಲಾ ಮಂದಿರದ ಒಳಾಂಗಣ ದೂಳುಮಯವಾಗಿದೆ
ಕಲಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಬೀದಿನಾಯಿ
ಕಲಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದ ಬೀದಿನಾಯಿ
BelagaviArtsmart city

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT