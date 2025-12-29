ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೋಟ | ಬೆಳಗಾವಿ: ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಛಾಪು, ರೈತರ ಬಾಳಿಗೆ ಹೊಳಪು

ಸಿಹಿ–ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟ 2025
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:57 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BelagaviFarmers protestYear end roundup

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT