ಬೆಳಗಾವಿ: ಮರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ

2,704 ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 4:59 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 4:59 IST
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ
ಆರ್‌.ಚೇತನಕುಮಾರ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಳಗಾವಿ
ವಯಸ್ಸಿನ ಬೇಧ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು. ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ದೇವದಾಸಿಯೂ ವಂಚಿತವಾಗಬಾರದು
ಸೀತವ್ವ ಜೋಡಟ್ಟಿ, ಸಿಇಒ, ಮಹಿಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಘಟಪ್ರಭಾ
