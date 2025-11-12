ಬುಧವಾರ, 12 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೂಡಲಗಿ| ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ: ರೈತ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಗುರ್ಲಾಪುರ

ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಮಹಾಪ್ರಸಾದದ ರೀತಿ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ತಾಯಂದಿರು
ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:48 IST
BelagaviFarmers protest

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

