ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
belagavi
ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಾರ: ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ

₹2.80 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ, ₹1.18 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಲ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:05 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:05 IST
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಿನ 25 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೂ ಇದೆ
ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ
Hindu

