ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಳಗಾವಿ | ಇಸ್ಕಾನ್‌ನಿಂದ ಭವ್ಯ ರಥಯಾತ್ರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 4:35 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 4:35 IST
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಇಸ್ಕಾನ್‌ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭವ್ಯ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆ ಸೀತೆಯರ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಚಿಣ್ಣರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
BelagaviISCON

