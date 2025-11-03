ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ: ಗಡಿಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳ ದಶಕದ ಕನಸು–ನನಸು

ಹಿಂಡಲಗಾ, ಜಾಂಬೋಟಿಗೆ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಂಜೂರು, ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತರಗತಿ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಲೀಲಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ
2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಲೀಲಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ ಡಿಡಿಪಿಐ ಬೆಳಗಾವಿ
Belagavi

