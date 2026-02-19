ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
belagavi
ಕೆಎಲ್‌ಇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ

32 ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿದ ಹಸುಳೆಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಡಾ.ಸಂತೋಷ ಕುರಬೆಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:17 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:17 IST
Belagavi

