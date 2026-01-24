ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಕೋರೆ ಬಿಟ್ಟ ಕುರ್ಚಿ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ?

ಕೆಎಲ್‌ಇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆ
ಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
ಸಂತೋಷ ಈ.ಚಿನಗುಡಿ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:40 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:40 IST
ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ
Belagavi

