ನವೋದಯ ಪರೀಕ್ಷೆ: 1806 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರು

<p><strong>ಸವದತ್ತಿ</strong>: ನವೋದಯ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ 6 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಜಿ.ಜಿ. ಚೋಪ್ರಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಎಸ್.ಜಿ. ಶಿಂತ್ರಿ ಶಾಲೆ, ಕೆಎಲ್ಇ ಶಾಲೆ, ಬಿ.ಬಿ ಮಮದಾಪುರ, ಎಸ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1912 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 1806 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಿಇಓ ಎ.ಎ. ಖಾಜಿ, ಬಿಆರ್ಸಿ ಬಿ.ಎನ್. ಬ್ಯಾಳಿ ಹಾಗೂ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ.ಎನ್. ಕರೆದಗುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>