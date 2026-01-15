ಬೆಳಗಾವಿ | ನರೇಗಾ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ₹9.34 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ

<p><strong>ಬೆಳಗಾವಿ</strong>: ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ (ನರೇಗಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕಳೆದ 51 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೂಲಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅವರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2025–26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ 82 ಲಕ್ಷ ಮಾನವ ದಿನಗಳ ಸೃಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ 2026ರ ಜ.14ರವರೆಗೆ 65.12 ಲಕ್ಷ (ಶೇ 79.42) ಮಾನವ ದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳ ಸಮಯವಿದ್ದು, ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಕೈಸೇರದಿರುವುದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಮಾನವ ದಿನ ಸೃಜನೆಗೆ ₹3709 ಕೂಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ತಾಲ್ಲೂಕಿನವರಿಗೆ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 25ರಿಂದ ಈವರೆಗಿನ ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತ(₹9.34 ಕೋಟಿ) ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ</span></div>.<div><blockquote>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋಲಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ</span></div>.<p><strong>ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚವೂ ಬಂದಿಲ್ಲ</strong></p><p> ಒಂದೆಡೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚವೂ ಪಾವತಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸಿದವರು ಅಲೆದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ₹593 ಕೋಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಂದರಲ್ಲೇ ₹37.19 ಕೋಟಿ ಬರಬೇಕಿದೆ. ‘2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಬಂದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>