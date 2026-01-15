ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಳಗಾವಿ | ನರೇಗಾ: ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೂಲಿ ₹9.34 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ

ಇದಲ್ಲದೆ ₹37.19 ಕೋಟಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ವೆಚ್ಚವೂ ಬಾಕಿ, ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರ ಅಲೆದಾಟ
ಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
ಇಮಾಮ್‌ಹುಸೇನ್‌ ಗೂಡುನವರ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 4:05 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 4:05 IST
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಸ್ತವಾಡದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು    (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹಂತ–ಹಂತವಾಗಿ ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ
ರಾಹುಲ್‌ ಶಿಂಧೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋಲಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೂಲಿಕಾರರ ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಂಡ
