ಸೋಮವಾರ, 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮೂಡಲಗಿ | ಸತತ ಮಳೆ: ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ಸೋಯಾ, ಗೋವಿನಜೋಳ ನಷ್ಟ; ಸಧ್ಯ ಕಬ್ಬು, ಅರಿಸಿಣಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆತಂಕ
ಬಾಲಶೇಖರ ಬಂದಿ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿರುವ ರೈತನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿ
ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು
ಅಶೋಕ ಗದಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜ
FarmerCropDamage

