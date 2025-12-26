ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ: ವಿಷಾದ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:52 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:52 IST
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಅವರನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಸಂಘಗಳ ಪರವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದರು
Belagavi

