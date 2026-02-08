ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಹುಕ್ಕೇರಿ | ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಅಗತ್ಯ: ನೀಲಕಂಠ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:22 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:22 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕುರಿತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ತರಬೇತಿ ಉದ್ಧೇಶಿಸಿ ತರಬೇತುದಾರ ಸುರೇಖಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಕುರಿತ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ತರಬೇತಿ ಉದ್ಧೇಶಿಸಿ ತರಬೇತುದಾರ ಸುರೇಖಾ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.
BelagaviHukkeri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT