ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ: ರಾಮತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದ ಸಂಭ್ರಮ; ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

<p><strong>ಅಥಣಿ:</strong> 'ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಶಿವನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಭಕ್ತರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫೆ.15ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಕ್ತರು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬಂಡೆಗಲ್ಲು ಕೊರೆದು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದು ದ್ರಾವಿಡರ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.</p>.<p>ಗರ್ಭಗೃಹ, ನವರಂಗ ಹಾಗೂ ಸುಖನಾಸಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಗುಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇರುವ ನಂದಿ ವಿಗ್ರಹ ಒಂದೇ. ನವರಂಗದ ಚಾವಣಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಕಲಾನೈಪುಣ್ಯತೆ ಕಣ್ಮನಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಅಡಿಗಳ ದೀಪಸ್ತಂಭ ನಯನ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>11 ಮತ್ತು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳು, ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಏಕಶಿಲೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಪ್ರಾಂಗಣ ಮಾಡಿ, ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಲಿಂಗವಿರುವ ಗರ್ಭಗೃಹ ನೋಡಬಹುದು. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರನ ಮೂರು ರೂಪದ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಲಿಂಗದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಮತೀರ್ಥ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೈಭವದಿಂದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>