ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ರಾಮದುರ್ಗ | ಮೂತ್ರಾಲಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ

ಚನ್ನಪ್ಪ ಮಾದರ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 1:43 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 1:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಟಿರುವುದು
ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಟ್ಟಿರುವುದು
ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಳೆಪ್ಪಗೋಳ 
ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಳೆಪ್ಪಗೋಳ 
ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಟಗನ್ನವರ 
ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಟಗನ್ನವರ 
ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಿಂಚತ್ತೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲ
ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಟಗನ್ನವರ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಪಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ 
ಶೀಘ್ರವೇ ಉಪಸಮಿತಿ ಸಭೆ ಕರೆದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದರ ಸದ್ಬಳಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುವುದು
ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಳೆಪ್ಪಗೋಳ ರಾಮದುರ್ಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌
BelagaviMuseum

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT