ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳು: ₹1.99 ಕೋಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ

<p><strong>ಸವದತ್ತಿ:</strong> ತಾಲೂಕಿನ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ₹1.99 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಂದ ಗುರುವಾರ ಏಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಜ. 19ರ ಏಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ₹8.65 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ₹5.05 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ₹56.82 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು, ಜ.21 ರಂದು ₹3.15 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ₹1.67 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ₹72.99 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಮತ್ತು ಜ. 22 ರಂದು ₹3.33 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ, ₹4.77 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ₹42.83 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಸೇರಿ ₹15.10 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ₹11.51 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ ₹1.72 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಗದು ಒಟ್ಟು ₹1.99 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡ ದೇಶಿಯ ನೋಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್, ಓಮನ್, ಕೆನಡಾದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಅಮಾನ್ಯಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ₹1,000 ಮುಖಬೆಲೆಯ 1, ₹500 ಮುಖಬೆಲೆಯ 1, ₹2,000 ಮುಖಬೆಲೆಯ 1 ನೋಟುಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದ 20 ಡಾಲರ್ ಮುಖಬೆಲೆಯ 1, ಯುರೋಪಿನ 10 ಮತ್ತು 5 ಯುರೋ ಮುಖಬೆಲೆಯ ತಲಾ 2, ಓಮನ್ 100 ಬೈಸಾ ಮತ್ತು 1 ರಿಯಾಲ್ ಮುಖಬೆಲೆಯ ತಲಾ 2 ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾದ 20 ಡಾಲರ್ ಮುಖಬೆಲೆಯ 5 ನೋಟುಗಳು ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಾಗರತ್ನಾ ಚೋಳಿನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>