ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಭೆ: ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ

<p><strong>ಖಾನಾಪುರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿರೇಮಠ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಜಿ. ಸಿದ್ನಾಳ ಅರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾಂತೇಶ ಹಿರೇಮಠ, 'ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಘ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಧರ ಬನೋಶಿ, ಪ್ರವೀಣ ಹೀರೇಮಠ, ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ, ಜಿ.ಎಲ್. ಹೆಬ್ಬಾಳಕರ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡಿ, ಎಲ್.ಡಿ. ಪಾಟೀಲ, ಎಂ.ಜಿ. ಬೆನಕಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಆರ್. ಕುಂದರಗಿ ಇದ್ದರು.</p>