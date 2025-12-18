ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಶಂಕರಾನಂದ ಬದುಕು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ: ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:58 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 1:58 IST
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕ್ಲಬ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಿ.ಶಂಕರಾನಂದ ಅವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ
–ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಲ್‌ಇ ಸಂಸ್ಥೆ
