ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbelagavi
ADVERTISEMENT

ಬಾವನ ಸೌಂದತ್ತಿ ಓಂಕಾರ ಆಶ್ರಮದ ಶಿವಶಂಕರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಿಧನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:09 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 2:09 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
BelagaviDeath News
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT