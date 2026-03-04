ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
80 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರ ಜಗ್ಗುವ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ!

ತಾನೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಅನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:10 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:10 IST
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 80 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಸಾಗಿಸುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ 500 ಕೆ.ಜಿ ಭಾರ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ.
ಶ್ರೀಶೈಲ ಜಗದೇವ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
AchievementBelagaviStudent

