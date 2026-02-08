ಭಾನುವಾರ, 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
belagavi
ಹುಕ್ಕೇರಿ | ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೌಲಭ್ಯದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯಿರಿ: ಪಿ.ಐ.ಭಂಡಾರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:35 IST
Last Updated : 8 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:35 IST
ಹುಕ್ಕೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಸಮಾರಂಭ ವಾರ್ಷಿಕ ಸ್ನೇಹ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
BelagaviStudentFacilityHukkeri

