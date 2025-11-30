ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: 33 ಕಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಅಂತಿಮಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ

ಪಿಎಫ್‌ ಪಾವತಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ; ತಡೆ ಇರುವುದು ಠೇವಣಿ, ದಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ
ರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:56 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:56 IST
BBMPgarbage

