ಬೆಂಗಳೂರು: 33 ಕಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಅಂತಿಮಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನಗರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನುಷ್ಠಾನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ (ಪಿಎಫ್) ಪಾವತಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂಬ 'ಕಾರ್ಮಿಕರ ಭವಿಷ್ಯನಿಧಿ ಸಂಘಟನೆ'ಯ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಆದೇಶದಿಂದ 33 ಕಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆರು ಸಾವಿರ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 2011–ರಿಂದ 2017ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಎಫ್ ಪಾವತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ₹90 ಕೋಟಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಸಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೂ ₹90 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವುದದರಿಂದ, ಈಗಿನ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ (ಜಿಬಿಎ) ₹180 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಪಿಎಫ್ಒ 2017ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರಂದು ₹90 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇಪಿಎಫ್ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 14ಬಿ ಮತ್ತು 7ಕ್ಯೂನಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕೈಗೊಂಡು, ವಿಳಂಬಕ್ಕಾದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಆಯುಕ್ತರು 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪಿಎಫ್ ಪಾವತಿಸದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ, ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಐದೂ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ/ ಕಾರ್ಮಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ (ಸಿಜಿಐಟಿ) ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿವೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, 2026ರ ಜನವರಿ 29ರವರೆಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 14ಬಿ ಮತ್ತು 7 ಕ್ಯೂನಂತೆ (ಆದೇಶದ ಸಿ ಅಂಶ) ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಿಎಫ್ ಪಾವತಿಸದ 'ಡಿಫಾಲ್ಟ್' ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು (ಆದೇಶದ ಎಚ್ ಅಂಶ) ಎಂಬ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.</p>.<p>'ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಬಾರದು' ಎಂಬ ಇಪಿಎಫ್ಒ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಡೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 'ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರಾಳ' ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಸಂಘವೇ ದೂರಿದೆ. </p>.<p>'33 ಕಸದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಇಪಿಎಫ್ಒ ಆದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ (ಜಿಬಿಎ) ಖಾತೆ ಜಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, 'ಡಿಫಾಲ್ಟ್' ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು 33 ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕೇ, ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಿತದ (ಬಿಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎಂಎಲ್) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>