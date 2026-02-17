ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ AI ಬಳಕೆ: ನಾವೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ– ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ BWSSB ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ದೆಹಲಿ ಎಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:34 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:34 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಆಳ–ಅಗಲ| ಎಐ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಗೆ ನಿಯಮ
ಆಳ–ಅಗಲ| ಎಐ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಗೆ ನಿಯಮ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಐ ರಚಿತ ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ: ಕೇಂದ್ರ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಐ ರಚಿತ ಕಂಟೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ: ಕೇಂದ್ರ
DelhiBWSSBArtificial intelligence

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT