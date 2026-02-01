<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಎಪಿಎಸ್ಇಟಿ) ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಎಪಿಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ‘ಥಿಂಕ್ ರೂಮ್ ಡೇ’ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಥಿಂಕ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರಗತಿವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>1ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಧಾರಿತ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. 2ನೇ ತರಗತಿ – ‘ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಥಾಟ್ಸ್’, 3ನೇ ತರಗತಿ – ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, 4ನೇ ತರಗತಿ – ‘ಸುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮ’, 5ನೇ ತರಗತಿ – ‘ಲೈಟ್: ದಿ ಇಲ್ಯೂಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಪಾಥ್’, 6ನೇ ತರಗತಿ – ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ: ವೇರ್ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್’, 7ನೇ ತರಗತಿ – ‘ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ರೂಮ್ ಟು ಕಫೆ ಡಿ‘ಇಕೋಲ್’ ಹಾಗೂ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ‘ಗಾನ ಜ್ಞಾನ’ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬೆಲೆ, ಎಪಿಎಸ್ಇಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಭರತ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಲಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>