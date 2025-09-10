ಬುಧವಾರ, 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ: ಐದು ಹೊಸ ತಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಖಲೀಲಅಹ್ಮದ ಶೇಖ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:59 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೆಳೆಯುವ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಎಸ್.ವಿ. ಸುರೇಶ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ  
ಜಿಕೆವಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ  
ಜಿಕೆವಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ  
ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿಣದ ಗೆಡ್ಡೆ
ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿಣದ ಗೆಡ್ಡೆ
ಬಿಸಿಎಚ್‌–162 ಹರಳಿನ ಬೀಜಗಳು 
ಬಿಸಿಎಚ್‌–162 ಹರಳಿನ ಬೀಜಗಳು 
GKVKBengaluru Agriculture University

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT