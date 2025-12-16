GOAT Tour: ಎಡಗಾಲಿಗೂ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದಿವರು, ಅದಕ್ಕಿದೆ ₹8000 ಕೋಟಿ ವಿಮೆ!

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ದಿಗ್ಗಜ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿಯವರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿವಾರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ಅವರು, ಕೊಲ್ಕತ್ತ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಸ್ಸಿಯವರು ಒಂದಾದರು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡದಿರವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣವಿದೆ.</p>.ಮೆಸ್ಸಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪುಳಕ: ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ‘ಗೋಟ್’ ಪ್ರವಾಸ ಸುಖಾಂತ್ಯ.ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಯೊನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮೇನಿಯ: ಶಾರುಖ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರ ಭೇಟಿ.<p>38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೆಸ್ಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಬ್ ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ‘ವಿಮೆ’.</p><p>ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಎಡ ಕಾಲಿನ ವಿಮಾ ಮೊತ್ತ $900 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹8 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ.</p><p>ಈ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಆಟಗಾರನ ಕಾಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತುಂಬಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡುವಾಗ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಅಥವಾ ದೇಶ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಕಾಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಆಗ ಈ ವಿಮೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ಇದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಸಾಕರ್ ಲೀಗ್ (MLS) ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ ಮಿಯಾಮಿ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡುವ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.ಮೆಸ್ಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೈಫಲ್ಯ: ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರಾಕರಣೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>