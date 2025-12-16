IPL Auction: ₹8.4 ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜಾದ ಔಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್; ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸಾಧನೆ ಹೀಗಿದೆ

<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್(ಐಪಿಎಲ್) 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರ ಔಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್ ಅವರು ₹8.4 ಕೋಟಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮೂಲದ 29 ವರ್ಷದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಔಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು. </p><p>₹30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಔಕಿಬ್ ನಬಿ ಅವರು 2025–26 ಸಾಲಿನ ರಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. 5 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 29 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. </p><p>ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಗೂ ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮ ವೇಗಿಯಾಗಿರುವ ಔಕಿಬ್ ನಬಿ ದಾರ್, ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟೂರ್ನಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 15 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ದುಲೀಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದರು. </p><p>ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 36 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಔಕಿಬ್ ನಬಿ, 125 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 870 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.IPL Auction 2026: ₹7.2 ಕೋಟಿಗೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪಾಲಾದ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ.IPL 2026: ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಖರೀದಿಸಿದ RCB.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>