IPL Auction ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ CSK ಸೇರಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ

<p><strong>ಅಬುಧಾಬಿ:</strong> ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಲಾ ₹14.20 ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದೆ. </p><p>₹30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್, ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು. ಆದರೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ 5 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. </p><p>ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. </p><p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಪರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ 20 ವರ್ಷದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್, ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಯುಪಿ ಪರ 2 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ, 37.33 ಸರಾಸರಿ ಹಾಗೂ 169.19ರ ಸ್ಟೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 112 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ 2 ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 12 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬೌಲಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರನ್ನು, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.</p>.ಮತೀಶಾ ಪತಿರಾಣಗೆ ಬಂಪರ್: ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವೇಗಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ನ ಬಿಡದೇ ಖರೀದಿಸಿತು RCB.<p>ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್ ಜೊತೆಗೆ 19 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ₹14.20 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶರ್ಮಾ ಫಿನಿಶರ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸಯ್ಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 164.58 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 316 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಹಾಗೂ 28 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವೀರ್</strong></p><p>ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ₹14.20 ಕೋಟಿಗೆ ಹರಾಜಾಗುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತ ಪಡೆದ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ 2022ರಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ದ ಆವೇಶ್ ಖಾನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ₹10 ಕೋಟಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.</p>