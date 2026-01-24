ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು: 2030ಕ್ಕೆ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಪೂರ್ಣ

2027ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ–ಯಶವಂತಪುರ ನಡುವೆ ರೈಲು ಸಂಚಾರ
ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಿ.ಎಚ್‌
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 23:50 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 23:50 IST
ಬಿಎಸ್‌ಆರ್‌ಪಿ ಕಾರಿಡಾರ್‌ಗಳ ನಕ್ಷೆ

