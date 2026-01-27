ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ ಟೆಕಿಯ ಕೊಲೆ: ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ಆರೋಪಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 23:59 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 23:59 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
bengaluruMurder Case
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT