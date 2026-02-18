ಬುಧವಾರ, 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ತಡೆ

ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ: ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:14 IST
Last Updated : 18 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:14 IST
ಬೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಗಳು
